Турбизнес не увидел роста спроса на пляжный отдых на юге из-за прохладного лета

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Прохладное лето в России не привело к существенному росту продаж туров на пляжных направлениях внутри страны и за рубежом, доля коротких бронирований сопоставима с прошлогодними показателями, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"По информации участников туристического рынка, ажиотажного спроса на спонтанные поездки к теплым морям нет. В июне доля коротких бронирований (покупка тура от 2-3 до 7-10 дней до поездки) почти не увеличилась и составляет, в зависимости от направления, от 5% до 15-20%. Большая часть туристов планирует отпуск заранее - эта тенденция проявилась в зимнем сезоне и сохраняется сейчас", - рассказали в ассоциации.

Там отметили, что июнь выдался прохладным не только в Москве и на Северо-Западе, но и на южных курортах страны - в Крыму и Краснодарском крае.

По словам вице-президента ассоциации, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, большинство туристов бронирует летний отпуск заранее, оплачивают отели и авиабилеты. Особенно это касается семей с детьми - основной аудитории, путешествующей летом на черноморское побережье.

"Кроме того, спрос натолкнулся на высокие цены. Единственное черноморское направление, которое показывает прирост бронирований этим летом, - это Крым. Цены на отдых в Крыму на 5-10% ниже, чем в сопоставимых категориях отелей в Краснодарском крае", - добавил эксперт.

На всей европейской территории России в июне установилась температура на 2-4 градуса ниже нормы, первая декада июля также прогнозируется ниже нормы.