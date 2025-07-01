В Анапе этим летом средняя загрузка отелей не превышает 30%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Турпоток в Анапу этим летом снизился как среди организованных, так и среди самостоятельных туристов, а загрузка гостиниц курорта в среднем не превышает 30%, сообщила на пресс-конференции исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"В Анапе падение бронирований более 50-60% не только среди туроператорского сообщества, но и среди самостоятельных туристов. Да, есть отдыхающие, которые отправились на курорт в отели с собственными бассейнами, но все равно средняя загрузка гостиниц не превышает 30%", - рассказала она на пресс-конференции во вторник.

Как отметила Ломидзе, потери туроператоров из-за введенных на курорте ограничений исчисляются десятками миллионов рублей предоплаченных броней в отелях Анапы.

"Места были оплачены в феврале-марте. И объекты размещения сейчас эти деньги не возвращают. В этой ситуации туроператоры предлагают туристам другие возможности, но не прямой возврат средств. При этом потери гостиничного бизнеса еще больше", - подчеркнула Ломидзе.

Эксперт напомнила, что в Анапе и Темрюкском районе гостиницам будет оказана государственная поддержка в размере 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. Отели могут получить эти средства в виде льготного кредита или инвестиционных средств на поддержание инфраструктуры объекта.

Ранее сообщалось, что из-за значительного падения турпотока в Анапу часть отельеров решила не открывать гостиницы этим летом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. В море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС. Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей.