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Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Армения временно запретила импорт партии мороженого производства российского ООО "Фабрика настоящего мороженого" (торговая марка "Коровка из Кореновки" - ИФ), заявили в Инспекционном органе по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении.

"Решением руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов, со 2 июля 2025 года временно запрещен импорт в Армению партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадной кремовой глазури" производства российского ООО "Фабрика настоящего мороженого", изготовленного 7 марта 2025 года (торговая марка "Коровка", 100 грамм, срок годности 18 месяцев)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная партия не соответствовала нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза по показателю содержания бактерий кишечной палочки, в связи с чем было выдано предписание о запрете ее реализации, отзыве с рынка, уничтожении или утилизации.

"Решение было принято на основе оценки риска безопасности пищевых продуктов. Запрет распространяется на партии, импортированные после 2 июля 2025 года. Ограничение не распространяется на продукты, импортированные до этой даты", - заявили в инспекционном органе.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями компании - производителя мороженого.

Армения
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