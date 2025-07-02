Производитель "Коровки из Кореновки" не получал заключений Еревана по запрещенному к ввозу эскимо

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Производитель мороженого "Коровка из Кореновки" - ООО "Фабрика настоящего мороженого" (входит в ГК "Ренна") не получал официальных заключений от Армении относительно партии эскимо, которая, по заявлению инспекционных органов страны, не соответствовала нормам Таможенного союза по показателю содержания бактерий кишечной палочки, заявили "Интерфаксу" в ГК "Ренна".

"Речь идет о партии мороженого "Эскимо пломбир ванильный в шоколадно-сливочной глазури", произведенной 7 марта 2025 года. Никаких других запретов на ввоз нашей продукции на территорию Армении нет, мороженое отгружается и реализуется. На данный момент у нас все еще нет официальных заключений от армянской стороны, мы ожидаем получить их в ближайшее время. Со своей стороны можем отметить, что перед отгрузкой данной партии на экспорт был проведен контроль качества. Никаких нарушений выявлено не было. После получения сигнала от партнеров, мы повторно проверили продукцию - лабораторные исследования также не выявили нарушений", - сообщил представитель ГК.

Отклонения, о которых идет речь, потенциально могут возникнуть в процессе нарушения условий транспортировки, хранения и реализации продукции, либо при вскрытии образца, попав на продукт с внешней стороны упаковки, добавили в "Ренне".

"На данный момент мы находимся в контакте с армянскими коллегами и надзорными ведомствами для контроля за ситуацией", - также уточнили в группе компаний.

Армения временно запретила импорт партии эскимо производства российского ООО "Фабрика настоящего мороженого", изготовленной 7 марта 2025 года. По данным Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов при правительстве Армении, из-за несоответствия партии нормам, установленным техническими регламентами Таможенного союза по показателю содержания бактерий кишечной палочки, было выдано предписание о запрете ее реализации, отзыве с рынка, уничтожении или утилизации.

Уточнялось, что запрет касается партий, импортированных после 2 июля 2025 года и не распространяется на продукты, импортированные ранее этой даты.

"Фабрика настоящего мороженого" - один из ведущих производителей мороженого в России, предприятие расположено в Краснодарском крае. В 2024 году производство мороженого на комбинате превысило 55 тысяч тонн.