РЖД в 2024 году получили около 75 млрд рублей госсубсидий на компенсацию потерь в доходах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2024 году получили около 75 млрд рублей госсубсидий.

Как сказано в отчете монополии, в 2024 году из средств федерального бюджета и резервного фонда правительства на компенсацию потерь в доходах, связанных с госрегулированием тарифов на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении, РЖД получили субсидию в объеме 62,1 млрд рублей (с учетом НДС), "что обеспечило компенсацию оказанных услуг почти в полном объеме (97,9%) - дефицит по итогам 2024 г. составил 1,3 млрд рублей".

Кроме того, в 2024 году РЖД получили из федерального бюджета субсидию в размере 6,1 млрд рублей, на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, а также продукции для организации сельскохозпроизводства, в связи с продлением государством мероприятий по поддержке сельхозпроизводителей.

Также "в рамках доведенных в 2024 году лимитов бюджетных средств в размере 6,5 млрд рублей, РЖД получена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа", сказано в документе.