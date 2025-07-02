Поиск

РЖД в 2024 году получили около 75 млрд рублей госсубсидий на компенсацию потерь в доходах

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2024 году получили около 75 млрд рублей госсубсидий.

Как сказано в отчете монополии, в 2024 году из средств федерального бюджета и резервного фонда правительства на компенсацию потерь в доходах, связанных с госрегулированием тарифов на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении, РЖД получили субсидию в объеме 62,1 млрд рублей (с учетом НДС), "что обеспечило компенсацию оказанных услуг почти в полном объеме (97,9%) - дефицит по итогам 2024 г. составил 1,3 млрд рублей".

Кроме того, в 2024 году РЖД получили из федерального бюджета субсидию в размере 6,1 млрд рублей, на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции, а также продукции для организации сельскохозпроизводства, в связи с продлением государством мероприятий по поддержке сельхозпроизводителей.

Также "в рамках доведенных в 2024 году лимитов бюджетных средств в размере 6,5 млрд рублей, РЖД получена субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных субъектов РФ, входящих в состав Сибирского федерального округа", сказано в документе.

РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дуров увидел признаки целенаправленной кампании по дискредитации Telegram

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Российские авиакомпании за полгода перевезли почти 50 млн пассажиров

Что произошло за день: среда, 2 июля

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });