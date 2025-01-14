РЖД получат госсубсидии на закупку продукции предприятий ТМХ на 10 млрд рублей

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Государство в 2025 году просубсидирует закупку "Российскими железными дорогами" (РЖД) продукции предприятий "Трансмашхолдинга" (ТМХ), сообщил журналистам глава ТМХ Кирилл Липа.

В начале января первый вице-премьер Денис Мантуров говорил, что власти согласовали допсубсидию производителям локомотивов в условиях сокращения инвестпрограммы РЖД.

Отвечая на вопрос, на какой объем субсидии рассчитывает ТМХ, Липа сказал, что согласованный объем составляет 10 млрд рублей. Получателем средств выступят РЖД, которые будут закупать на них подвижной состав производства ТМХ.

"Она (субсидия - ИФ) разделена на две части. Одна часть - это средства, которые будут направлены на "Демиховский машиностроительный завод" (ДМЗ, выпускает электропоезда постоянного и переменного тока, комплектующие для ж/д техники и занимается ремонтом подвижного состава - ИФ). Это поставка электропоездов. Вторая часть - закупка электровозов на Новочеркасском заводе ("Новочеркасский электровозостроительный завод" - ИФ), - уточнил Липа. - Это (выделение субсидии - ИФ) облегчит ситуацию, но по ДМЗ ситуация очень нехорошая. У нас загрузка около 30% по этому году. Поэтому есть поручение премьер-министра, будем еще до конца января обсуждать, то есть это не финальная история".

В конце декабря совет директоров РЖД утвердил инвестиционную программу на 2025 год в объеме 890,9 млрд руб. Инвестпрограмма РЖД на 2024 год была утверждена в объеме 1 275,4 млрд рублей, фактическое ее исполнение по итогам года пока не озвучено. По данным "Коммерсанта", оно оценивается в 1,49 трлн рублей.

ТМХ - крупнейший в России производитель подвижного состава для рельсового транспорта. Штаб-квартира ТМХ расположена в Москве. В структуру холдинга входят производственные и сборочные площадки в России и других странах мира, география работы охватывает 30 государств.