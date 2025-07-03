Минстрой предостерег от роста объемов рассрочки на первичном рынке жилья

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рост объемов рассрочки в новостройках на первичном рынке жилья опасен для экономики проектов, заявил, выступая на сессии Финансового конгресса Банка России замглавы Минстроя Никита Стасишин.

"Рассрочка рассрочке рознь. И первое, это тот объем рассрочки, который есть в каждом проекте. Я бы смотрел здесь на то, какая маржинальность заложена в проектах. Если маржинальность проекта 15%, а рассрочка достигает больше 20%, это означает, что ни о какой эффективной ставке проектного финансирования речи быть не может", - предостерег он.

Замглавы Минстроя отметил, что с подобными проектами в дальнейшем предстоит "разбираться" банкам с застройщиками при раскрытии эскроу.

"Конечно, с учетом рассрочек, банки не меняют свою модель проектного финансирования (...). Мы посмотрим, как сработают модели у застройщиков и у банков при раскрытии эскроу", - предупредил он.

По его мнению, разумные застройщики сдерживают объем рассрочек.

"Я считаю, что рассрочка в том объеме, в котором она появляется сейчас - это точно нехорошо, но здесь инициаторами рассрочки выступают больше банки, а даже не застройщики, чтобы не менять модели проектного финансирования", - резюмировал Стасишин.