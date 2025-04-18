ЦБ РФ предупредил граждан о рисках схем с покупкой жилья в рассрочку

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предупредил граждан о необходимости хорошо оценивать свое финансовое положение при покупке жилья в рассрочку: такая схема может нести риски.

По оценке Банка России, объем средств в портфеле ДДУ, которые не пришли в банки на счета эскроу, составляет около 1 трлн рублей. Эти цифры озвучил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов на конференции Сбербанка. Он отметил, что большая часть этой суммы - покупка жилья в рассрочку, где люди еще не внесли платежи, плюс часть приходится на схему приобретения с участием аккредитивов, которую ЦБ не одобряет.

"Сумма довольно большая, надо сказать. Здесь для застройщика какие риски возникают? Понятно, что эти недополученные деньги - это удорожание проектного финансирования. Но в целом, если посмотреть на ту ставку, которую застройщики получают, тоже никакой катастрофы нет, 10-11% ставка в среднем, нормальная. Понятно, что будет отличаться от застройщика к застройщику, у кого-то больше таких продаж, у кого-то меньше, но в целом по отрасли ситуация более или менее нормальная", - заявил Данилов.

По его оценке, доля продаж в рассрочку в портфелях застройщиков составляет в среднем 20%.

Самое большое опасение ЦБ относительно схем с рассрочкой состоит в том, что покупатели могут не до конца понимать риски таких сделок. "Что они смогут внести все платежи, что они смогут получить ипотеку в какой-то перспективе, если, допустим у них нет своих средств и они рассчитывают, когда берут рассрочку, что они потом возьмут ипотеку. Как бы не получилось так, что застройщикам надо будет эти деньги отдавать. Понятно, что отдать они могут, потому что банки, по сути, финансирование предоставляют, но это означает, что финансирование для них станет еще дороже", - заявил он.

"Хочется людей предупредить, чтобы очень внимательно относились к своему финансовому положению, к своим возможностям, потому что если вы не рассчитаете, вы, по сути, потеряете на инфляции, ваши деньги обесценятся, возможно, еще какие-то штрафы заплатите, надо читать договор. Вот такие риски мы видим", - заявил Данилов.

Он отметил, что застройщики "заманивают" людей в схемы приобретения жилья в рассрочку. "И не стесняются в таких фразах, что вы спустя сколько-то лет получите кредит дешевле. Это же вероятностная история. Может быть, вы получите, но это же зависит от обстоятельств. А продается это так, что получите. Вот это неправильный такой маркетинг. Я поэтому и говорю, что люди, вы, пожалуйста, сами оценивайте свои финансовые возможности на момент, когда вам надо будет делать очередной платеж. И протестируйте свои возможности с точки зрения получения ипотеки. Вы потянете ее, если вам придется брать?", - заявил директор департамента ЦБ.