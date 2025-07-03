В челябинских офисах связанных со Струковым компаний прошли обыски по делу о хищениях

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Обыски проведены в челябинских офисах компаний, связанных с предпринимателем Константином Струковым в рамках уголовного дела, возбужденного по факту хищений, сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по факту хищений, в рамках которого в челябинских офисах компаний, связанных с Константином Струковым, проведены обыски", - сказал собеседник агентства. По его словам, задержанных по делу нет.

Генпрокуратура 2 июля подала в Советский суд Челябинска иск об обращении в доход государства ряда активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" Константином Струковым.

"Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой", - сказал собеседник агентства.

В рамках того же иска надзорное ведомство также просит передать государству 100% в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на национализации 80% в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", по 67% в уставных капиталах ООО Агрокомплекс "Экомодуль", ООО "Сады Предгорья", а также по 1% в уставном капитале ООО "Погрузочно-транспортное управление" и ООО "Коркинский экскаваторно-вагоноремонтный завод".

Доли в указанных компаниях принадлежат лицам, которые, по данным прокуратуры, выступают номинальными держателями активов Струкова.

"За счет пребывания в представительном органе более 24 лет Струков приобрел безграничное влияние на административно-властные структуры региона и сегодня выступает фактическим руководителем законодательного органа", - говорится в обосновании к иску, с которым ознакомился источник "Интерфакса".

Иск 8 июля будет рассматривать Советский райсуд Челябинска.