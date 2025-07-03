Источник узнал о требовании Генпрокуратуры передать государству ЮГК и "Южуралзолото"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура обратилась в суд Челябинска с иском об обращении в доход государства ряда активов, связанных с основным владельцем "Южуралзолота" Константином Струковым, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Генпрокуратура просит обратить в доход государства 100% в уставном капитале ООО "Управляющая Компания ЮГК", принадлежащих Константину Струкову, все акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний" принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой", - сказал собеседник агентства.

В рамках того же иска надзорное ведомство также просит передать государству 100% в уставном капитале ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой, 100% в уставном капитале ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной.

Кроме того, надзорное ведомство настаивает на национализации 80% в уставном капитале ООО "Арбат-Сити", по 67% в уставных капиталах ООО Агрокомплекс "Экомодуль, ООО "Сады Предгорья", а также по 1% в уставном капитале ООО "Погрузочно-Транспортное Управление" и ООО "Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод".

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