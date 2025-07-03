Поиск

СКР квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По факту взрыва в Луганске, в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилава, возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки, сообщает телеграм-канал СКР.

"По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказано в сообщении.

До этого СК сообщил о возбуждении уголовного дела, не утоняя статьи.

Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук возложил на Киев ответственность за гибель Пилавова в результате взрыва в центре Луганска.

Ранее правительство ЛНР сообщило о взрыве в центре Луганска и об одном погибшем и пострадавших. О смерти Пилавова сообщила его семья.

Пилавов руководил администрацией Луганска с декабря 2014 по ноябрь 2023.

Луганск ЛНР СКР Манолис Пилава
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"

В суд направлено уголовное дело о растрате более 6 млрд рублей "Роснано"

Путин сообщил, что в четверг будет говорить с Трампом

Путин сообщил, что в четверг будет говорить с Трампом

Минкультуры опровергло информацию об ограничении участия граждан Азербайджана в культурных мероприятиях в РФ

Литва впервые лишила россиянина ВНЖ за частые поездки в Россию и Белоруссию

Turkish Airlines недогружает багаж на рейсах в Москву для безопасности полетов

Turkish Airlines недогружает багаж на рейсах в Москву для безопасности полетов
Разлив мазута в Керченском проливе

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Минтранс предложил создать нацфонд ликвидации последствий разливов нефти

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

Банк России в июле обсудит снижение ставки, но гарантий не дает

В Азербайджане согласовали доступ консульских работников к задержанным россиянам

В Азербайджане согласовали доступ консульских работников к задержанным россиянам
Военная операция на Украине

Минобороны РФ подтвердило гибель замглавкома ВМФ Гудкова в Курской области

Суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску о передаче РФ доли Струкова в ЮГК

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6655 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });