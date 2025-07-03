СКР квалифицировал взрыв в Луганске как теракт

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По факту взрыва в Луганске, в результате которого погиб бывший мэр города Манолис Пилава, возбуждено уголовное дело о теракте и незаконном обороте взрывчатки, сообщает телеграм-канал СКР.

"По результатам осмотра места происшествия, а также с учетом данных, полученных на первоначальном этапе расследования, произошедшее квалифицировано по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)", - сказано в сообщении.

До этого СК сообщил о возбуждении уголовного дела, не утоняя статьи.

Председатель правительства ЛНР Егор Ковальчук возложил на Киев ответственность за гибель Пилавова в результате взрыва в центре Луганска.

Ранее правительство ЛНР сообщило о взрыве в центре Луганска и об одном погибшем и пострадавших. О смерти Пилавова сообщила его семья.

Пилавов руководил администрацией Луганска с декабря 2014 по ноябрь 2023.