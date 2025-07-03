В Луганске сообщили об одном погибшем в результате взрыва

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, один человек погиб в результате взрыва в центре Луганска в четверг днем, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах города.

"Стало известно об одном погибшем", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате взрыва также есть раненые. "Информация уточняется", - добавил источник.

"В Луганске в центре города произошел взрыв. По предварительным данным, один человек погиб и еще 3 пострадали", - сообщил вскоре телеграм-канал правительства ЛНР.

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

"Силовые структуры уточняют все обстоятельства", - добавили в правительстве региона.

Ранее в экстренных службах сообщили о минимум двух пострадавших в результате взрыва на улице Тараса Шевченко.