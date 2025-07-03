Трампу понравилась идея обмена фильмами, продвигающими ценности РФ и США

Об этой идее президенту США сообщил в ходе разговора Путин, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президенту США Дональду Трампу понравилась идея обмена фильмами, которые продвигают российские и американские традиционные ценности, заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Владимир Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом общался с представителями российского бизнес-сообщества. В ходе этой встречи, в частности, была высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа", - сказал Ушаков журналистам.

"Трамп тут же среагировал. Он сказал, что ему эта идея импонирует", - отметил он.

В четверг Путин принял участие в форуме "Сильные идеи для нового времени". В ходе мероприятия президент РФ спросил других его участников, что они хотели бы передать президенту США. В частности, была высказана идея обмена кинофильмами между РФ и США.