Путин в ходе разговора с Трампом вспомнил о роли России в становлении США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вспомнил о российской роли в становлении США, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость, это 250 лет назад, а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад", - сказал он журналистам.

Как отметил Ушаков, Владимир Путин, конечно, поздравил собеседника с отмечаемым завтра национальным праздником США - Днем независимости.



