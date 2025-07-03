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Путин в ходе разговора с Трампом вспомнил о роли России в становлении США

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом вспомнил о российской роли в становлении США, рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"С нашей стороны было отмечено, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, в том числе во время войны за независимость, это 250 лет назад, а затем и в годы Гражданской войны, завершившейся 160 лет назад", - сказал он журналистам.

Как отметил Ушаков, Владимир Путин, конечно, поздравил собеседника с отмечаемым завтра национальным праздником США - Днем независимости.


Владимир Путин США Дональд Трамп Юрий Ушаков
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