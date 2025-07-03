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Кабмин обнулил пошлины на экспорт 233,3 тыс. т пшеницы и 135 тыс. т кукурузы из Калининградской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило квоты на беспошлинный экспорт 233,3 тыс. тонн пшеницы и 135 тыс. тонн кукурузы из Калининградской области.

Соответствующее постановление подписано 3 июля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Срок действия этой меры - по 31 декабря 2025 года.

Речь идет о поставках зерна за пределы ЕАЭС.

О планах по обнулению пошлин губернатор области Алексей Беспрозванных сообщал в своем телеграм-канале в середине июня.

По его словам, для калининградских аграриев это возможность повысить экспортный потенциал, что в свою очередь будет способствовать поддержанию и устойчивому развитию местного растениеводства.

Областное министерство сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерна в этом году составит не менее 746 тыс. тонн, это соответствует показателю 2024 года. Для собственных нужд области требуется 350 тыс. тонн в год. Это полностью закрывает потребности животноводства и производства муки.

В 2024 году из области было экспортировано 467,5 тыс. тонн зерновых культур. Помимо калининградского зерна, на экспорт через порт идет также зерно, поступающее транзитом из других регионов России.

ЕАЭС Калининградская область Алексей Беспрозванных
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