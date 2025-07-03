Кабмин обнулил пошлины на экспорт 233,3 тыс. т пшеницы и 135 тыс. т кукурузы из Калининградской области

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ установило квоты на беспошлинный экспорт 233,3 тыс. тонн пшеницы и 135 тыс. тонн кукурузы из Калининградской области.

Соответствующее постановление подписано 3 июля 2025 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Срок действия этой меры - по 31 декабря 2025 года.

Речь идет о поставках зерна за пределы ЕАЭС.

О планах по обнулению пошлин губернатор области Алексей Беспрозванных сообщал в своем телеграм-канале в середине июня.

По его словам, для калининградских аграриев это возможность повысить экспортный потенциал, что в свою очередь будет способствовать поддержанию и устойчивому развитию местного растениеводства.

Областное министерство сельского хозяйства прогнозирует, что урожай зерна в этом году составит не менее 746 тыс. тонн, это соответствует показателю 2024 года. Для собственных нужд области требуется 350 тыс. тонн в год. Это полностью закрывает потребности животноводства и производства муки.

В 2024 году из области было экспортировано 467,5 тыс. тонн зерновых культур. Помимо калининградского зерна, на экспорт через порт идет также зерно, поступающее транзитом из других регионов России.