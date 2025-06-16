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Правительство РФ обнулило экспортные пошлины для калининградского зерна

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Аграрии Калининградской области смогут отправлять на экспорт часть местного зерна по нулевым таможенным пошлинам, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

"На недавней встрече с бизнесом говорил о том, что мы (региональные власти - ИФ) продвигаем инициативу по отмене экспортных пошлин для калининградского зерна. Ранее такую поддержку мы получили, теперь решение официально утверждено протоколом на федеральном уровне", - написал губернатор.

По его словам, впервые для Калининградской области до конца этого года будет установлена нулевая ставка вывозной таможенной пошлины на экспорт 233 тыс. тонн пшеницы и 135 тыс. тонн кукурузы, произведенных в регионе.

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Ранее сообщалось, что в региональном министерстве сельского хозяйства прогнозируют урожай зерна в текущем году не менее 746 тыс. тонн, что соответствует показателю 2024 года. Для собственных нужд области требуется 350 тыс. тонн в год. Это полностью закрывает потребности животноводства и производства муки.

В 2024 году из области было экспортировано 467,5 тыс. тонн зерновых культур. Помимо калининградского зерна на экспорт через порт идет также зерно, поступающее транзитом из других регионов России.

Калининградская область
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