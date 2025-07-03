Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-31" стартовала к МКС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-31" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, сообщает "Роскосмос".

Пуск ракеты состоялся в 22:32 по московскому времени с 31-й площадки космодрома Байконур.

Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 6 июля в 00:28 мск. По данным "Роскосмоса", грузовик пробудет на орбите около 167 суток.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-31" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 50 часов.

Корабль доставит на станцию более 2,6 тонн грузов, в том числе 1205 кг сухих грузов для экипажа 73-й длительной экспедиции, 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды для космонавтов и 50 кг азота для пополнения атмосферы МКС.

Также корабль привезет на станцию оборудование для научных экспериментов "Виртуал", "Биодеградация", "Фуллерен", "Биополимер", "Импульс" и "Мираж".