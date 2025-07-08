Запуск грузовика "Прогресс МС-32" на МКС запланирован на сентябрь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-32" к Международной космической станции состоится в сентябре с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

В госкорпорации добавили, что сотрудники космодрома расконсервировали "Прогресс МС-32" и проверили состояние его солнечных батарей и бортовых систем.

"В июле корабль пройдет испытания радиотехнических средств и проверку герметичности", - сообщили в госкорпорации.

6 июля грузовой корабль "Прогресс МС-31" прибыл на МКС и доставил более 2,6 тонн грузов.