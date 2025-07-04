Минсельхоз России сохраняет прогноз о сборе в 2025 году не менее 135 млн т зерна

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз сохраняет объявленный ранее прогноз о сборе зерна в 2025 году в объеме не менее 135 млн т, в том числе 90 млн т пшеницы.

"Прогнозы мы озвучивали: по зерновым сохраняем прогноз порядка 135 млн тонн, по пшенице ожидаем 90 млн тонн", - заявила журналистам глава ведомства Оксана Лут в рамках Всероссийского дня поля.

По ее словам, уборка идет сложно. "Мы собрали порядка 4 млн тонн зерновых сейчас, но по прошлому году у нас было гораздо больше. Тормозят погодные условия, особенно в центре, в ПФО, где идут дожди. Многие предприятия пока не могут выйти в поле", - сказала она, добавив, "надеемся, что погода изменится".

Министр отметила сложную ситуацию на юге, хотя в Волгоградской области ожидается увеличение урожая по сравнению с прошлым годом. "Самые сложные условия в Ростовской области. Там низкая урожайность в связи с засухой. Но посмотрим. Пока регион дает не очень пессимистичные прогнозы. Надеемся, что наши сельхозпроизводители соберут все, что смогут", - сказала она.

По оценке Лут, пока эта ситуация на общие показатели по стране не влияет. "Но, конечно, это дальше будет давить - то, как будут себя чувствовать сельхозпроизводители именно в Ростовской области. Будем за этим следить, будем помогать", - сказала она.

"Но в целом уборка активно продолжается, должны выйти на заданные результаты, которые для себя установили", - заключила министр.

В 2024 году, по данным Росстата (без учета новых регионов), Россия собрала 125,9 млн тонн зерна, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы. Минсельхоз с учетом новых регионов оценивает урожай в 129,8 млн тонн.