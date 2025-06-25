"СовЭкон" повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2025 году до 83 млн т

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Консалтинговая компания "СовЭкон" повысила с 82,8 млн до 83 млн тонн прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году.

"Пересмотр отражает улучшение состояния посевов в некоторых регионах Центральной России, особенно в восточных районах и Воронежской области", - говорится в ее сообщении.

В то же время в Сибири и на Урале ожидается резкое сокращение площадей под яровой пшеницей.

"СовЭкон" снизил оценку общей площади яровой пшеницы до 11,8 млн га с прежних 12,7 млн га. Новый показатель станет самым низким за последние 10 лет. Общая площадь под пшеницей (с учетом озимых посевов) теперь оценивается в 26,9 млн га, что на 0,9 млн га меньше предыдущей оценки.

Прогноз общего урожая зерновых был повышен до 129,5 млн тонн по сравнению с майской оценкой в 127,6 млн тонн, ячменя - до 17,6 млн тонн против 17,4 млн тонн соответственно. В то же время прогноз сбора кукурузы снижен до 14,3 млн с 14,6 млн тонн из-за сокращения посевной площади.

По прогнозу Минсельхоза, сбор зерна в РФ в этом году может составить не менее 135 млн тонн, в том числе 90 млн тонн пшеницы.