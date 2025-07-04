Мантуров заявил об экспортном потенциале лития с Тастыгского месторождения

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Литий с Тастыгского месторождения, расположенного в Туве, может быть востребован не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, считает первый вице-премьер Денис Мантуров. Об этом после поездки Мантурова в Туву, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице-премьер вместе с главой республики Владиславом Ховалыгом облетел на вертолете ряд месторождений, в том числе Тастыгское и Кызыл-Таштыгское. Мантуров подчеркнул, что развитие Тастыгского месторождения для производства концентрата лития не только является перспективным направлением для поставок на внутренний рынок, но и имеет экспортный потенциал.

Ранее сообщалось, что ООО "Эльбрусметалл-Литий" в октябре 2023 года получило 20-летнюю лицензию на разведку и добычу лития на Тастыгском месторождении в Туве. По данным на июнь 2025 года, компания завершает строительство дороги и в скором времени планирует приступить к строительству ГОКа. Первые отгрузки запланированы в начале 2028 года.

На первом этапе сырье месторождения планируется перерабатывать на "Новосибирском заводе химконцентратов" (НЗХК, входит в "ТВЭЛ"), затем инвестор планирует построить свой завод по производству гидрокарбоната лития. Это позволит к 2030 году закрыть половину всей потребности страны в литии.

Забалансовые запасы оксида лития на Тастыгском месторождении составляют 596,3 тысячи тонн. Учтены также забалансовые запасы пентоксида ниобия (7,8 тысячи тонн), пентоксида тантала (3,9 тысячи тонн) и олова (21,4 тысячи тонн).