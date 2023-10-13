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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:09

Структура "Ростеха" получила лицензию на Тастыгское месторождение лития в Туве

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Минприроды решила выдать лицензию на разведку и добычу лития на Тастыгском месторождении в Туве ООО "Эльбрусметалл-Литий" (находится под управлением АО "Эльбрусметалл", входит в периметр госкорпорации "Ростех"), сообщила пресс-служба министерства.

"Итоговый платеж за пользование недрами составил 557,8 млн рублей", - говорится в сообщении.

Компании выдается лицензия на 20 лет.

Как сообщалось, стартовый платеж был установлен в размере 507,1 млн рублей.

ООО "Эльбрусметалл-Литий" стало единственным участником аукциона на право разведки и добычи лития на Тастыгском месторождении. Забалансовые запасы оксида лития на нем составляют 596,3 тысячи тонн. Также учтены забалансовые запасы пентоксида ниобия (7,8 тысячи тонны), пентоксида тантала (3,9 тысячи тонны) и олова (21,4 тысячи тонны).

Горнорудный холдинг "Эльбрусметалл" объединяет компании, участвующие в реализации проекта возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения - ООО "Эльбрусский ГРК" (Кабардино-Балкария) и ООО "Невгидромет" (Ставропольский край). Кроме того, в группу входят ООО "Эльбрусметалл-Золото", в мае выигравшее лицензию на золотополиметаллический участок им. Михайлова в Кабардино-Балкарии и ООО "Эльбруссметалл-Инжиниринг".

В ближайшем будущем Минприроды намерено также лицензировать Завитинское месторождение лития в Забайкалье.

Минприроды Ростех Тува Тастыгское месторождение Эльбрусметалл
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