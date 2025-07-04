В Белгородской области дроны повредили три предприятия

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники атаковали несколько населенных пунктов и в том числе нанесли повреждения трем предприятиям, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В хуторе Церковный (Белгородский район - ИФ) на территории предприятия вследствие детонации дрона повреждены техническое помещение и припаркованный грузовой автомобиль. Еще одно предприятие атаковано дроном в селе Бессоновка - повреждена одна единица сельхозтехники", - написал глава региона в Telegram.

В поселке Октябрьский Белгородского района атаке FPV-дрона подвергся многоквартирный дом. В результате удара в доме загорелась кровля - бойцы самообороны ликвидировали возгорание.

В селе Черемошное дрон сдетонировал во дворе домовладения - выбиты окна в доме и летней кухне, также посечены осколками забор и хозпостройка.

На участке автодороги Никольское - Нечаевка FPV-дрон ударил по автомобилю - посечён капот и разбита фара.

В Борисовском районе в селе Беленькое беспилотник нанес удар по территории предприятия - в одном из зданий повреждено остекление.

В городе Шебекино дрон сдетонировал о землю - в частном доме повреждены остекление и забор. Село Архангельское Шебекинского округа подверглось атаке FPV-дрона - перебита линия электропередачи. Ещё одна атака дрона произошла на участке дороги Шамино - Архангельское - поврежден легковой автомобиль.

В селе Антоновка Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с беспилотника полностью поврежден автомобиль. В селе Гора-Подол FPV-дрон атаковал социальный объект - посечены фасад и остекление. Второй БПЛА сбросил взрывное устройство на "ГАЗель" - транспортное средство получило повреждения.

В районе села Герасимовка Валуйского округа дроном атакован движущийся легковой автомобиль - машина посечена осколками.