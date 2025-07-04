Поиск

Двое сотрудников МЧС пострадали при ударе БПЛА по белгородскому предприятию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МЧС по Белгородской области пострадали при пожаре, возникшем на предприятии после атаки БПЛА в городе Шебекино Белгородской области, сообщило региональное ведомство.

"По уточненной информации, пострадавшие при пожаре в городе Шебекино являются сотрудниками пожарно-спасательной части № 52 МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по гражданскому предприятию возник пожар, пострадали два человека. Состояние одного из мужчин оценивалось как стабильно тяжелое. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение он продолжит амбулаторно.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород МЧС России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Иностранным грузовикам могут запретить выезд из России за долги за вред дорогам

Что произошло за день: пятница, 4 июля

Минсельхоз в 2026 году запустит проект создания сельских минипекарен

Минсельхоз в 2026 году запустит проект создания сельских минипекарен

Дамбу открыли в Петербурге после шторма

Дамбу открыли в Петербурге после шторма

В Нальчике сотрудник ДПС ранен в результате нападения

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии "Днепровская"

В 2024 году в России зафиксирован максимум опасных гидрометеорологических явлений за 17 лет

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.

В Арктике прошлогодняя температура на 1,24 градуса превысила норму 1991-2020 гг.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6668 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });