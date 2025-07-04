Двое сотрудников МЧС пострадали при ударе БПЛА по белгородскому предприятию

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МЧС по Белгородской области пострадали при пожаре, возникшем на предприятии после атаки БПЛА в городе Шебекино Белгородской области, сообщило региональное ведомство.

"По уточненной информации, пострадавшие при пожаре в городе Шебекино являются сотрудниками пожарно-спасательной части № 52 МЧС России", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по Белгородской области.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинского беспилотника по гражданскому предприятию возник пожар, пострадали два человека. Состояние одного из мужчин оценивалось как стабильно тяжелое. Второму пострадавшему медики оказали помощь на месте, лечение он продолжит амбулаторно.