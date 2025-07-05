В Смоленской области сбиты еще два беспилотника

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Еще два дрона уничтожены над территорией Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в пятницу.

"Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы, добавил губернатор.

"Напомню, что для усиления мер безопасности мы временно ограничили использование мобильного интернета на территории региона", - написал глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об одном сбитом беспилотнике над территорией Смоленской области.