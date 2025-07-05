Поиск

В Смоленской области сбиты еще два беспилотника

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Еще два дрона уничтожены над территорией Смоленской области, разрушений и пострадавших нет, сообщил глава региона Василий Анохин в пятницу.

"Противник продолжает атаковать наш регион. В Смоленской области силами ПВО были сбиты еще два беспилотных летательных аппарата", - написал Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте происшествия работают экстренные службы, добавил губернатор.

"Напомню, что для усиления мер безопасности мы временно ограничили использование мобильного интернета на территории региона", - написал глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об одном сбитом беспилотнике над территорией Смоленской области.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Смоленская область Василий Анохин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

42 украинских дрона сбили за три часа над российскими регионами

Военная операция на Украине

Двое сотрудников МЧС пострадали при ударе БПЛА по белгородскому предприятию

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

Внешнее электроснабжение ЗАЭС восстановлено

Иностранным грузовикам могут запретить выезд из России за долги за вред дорогам

Что произошло за день: пятница, 4 июля

Минсельхоз в 2026 году запустит проект создания сельских минипекарен

Минсельхоз в 2026 году запустит проект создания сельских минипекарен

Дамбу открыли в Петербурге после шторма

Дамбу открыли в Петербурге после шторма

В Нальчике сотрудник ДПС ранен в результате нападения

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии "Днепровская"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6672 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе433 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });