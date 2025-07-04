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42 украинских дрона сбили за три часа над российскими регионами

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что средства ПВО с 20:00 до 23:00 по Москве перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника.

В Минобороны РФ сообщили, что 28 дронов сбито над Белгородской областью, шесть - над Брянской, три - над Курской, два - над Орловской и по одному беспилотнику уничтожено над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.

Ранее стало известно, что при пожаре, возникшем на предприятии после атаки БПЛА в городе Шебекино Белгородской области, пострадали сотрудники ГУ МЧС по региону.

Хроника 24 февраля 2022 года – 05 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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