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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Омской области

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Транспортной прокуратурой организована проверка по факту инцидента с легкомоторным самолетом в Азовском районе Омской области, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры в субботу.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении частного полета в районе посадочной площадки "Поповка" легкомоторное воздушное судно "Цессна" совершило жесткую посадку на открытый участок местности вне взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет получил повреждения.

В экстренных службах "Интерфаксу" уточнили, что пилот выжил.

Обстоятельства и причины авиационного события устанавливаются.

Омская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Омская область
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