Самолет совершил жесткую посадку в Забайкалье

Пострадали восемь человек

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Самолет АН-2, принадлежавший ДОСААФ, совершил жесткую посадку в Читинском районе, пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

"Легкомоторный самолет ДОСААФ приземлился в районе СНТ "Топограф" через 16 минут после взлета. По предварительным данным пострадали восемь человек, погибших нет. Возгорания не произошло", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего на борту находились 10 парашютистов и 1 член экипажа.