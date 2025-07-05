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В Ленинградской области отразили атаку беспилотников

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Атака дронов отражена над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Тосненском районе", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Дрозденко сообщал о возможном понижении сигнала с 4G до 2G в связи с объявленной опасностью БПЛА.

Кроме того, решением оперативного штаба в Ленобласти вводится смс-оповещение жителей об объявлении и отмене воздушной опасности.

Как сообщалось, в ночь на субботу над регионом было нейтрализовано три беспилотника.

В ночь на субботу и вечером в петербургском аэропорту "Пулково" вводили ограничения, сейчас они отменены.

Ленинградская область Александр Дрозденко
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