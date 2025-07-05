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Над российскими регионами за ночь сбили 94 украинских БПЛА

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Над российскими регионами с 23:00 по Москве 4 июля до 07:00 5 июля сбили 94 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Больше всего дронов – 34 – было нейтрализовано над территорией Воронежской области. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА произошел обрыв ЛЭП. Энергоснабжение было оперативно восстановлено. Также повреждения получила кровля частного дома и гаража.

11 БПЛА было сбито над территорией Брянской области, по девять – над Белгородской и Саратовской областями, восемь – над Новгородской областью, шесть – над Курской областью, по три – над Ленинградской и Орловской областями, по два - над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Республикой Чувашия, по одному – над территориями Московского региона, Пензенской и Тульской областей.

В Саратовской области после атаки дронов повреждения получили жилые дома в Энгельсе и Саратове, сообщил глава региона Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет.

Александр Гусев Курская область Московский регион Новгородская область Воронежская область
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