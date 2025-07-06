Временные ограничения вновь введены в аэропорту Нижнего Новгорода

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Нижегородский аэропорт "Стригино" вновь приостановил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация в воскресенье.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG)", - говорится в сообщении.

Ранее ограничения в нижегородском аэропорту вводились в пятницу вечером и были сняты в воскресенье утром.