Более десятка рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Задержка вылета одиннадцати авиарейсов произошла в аэропорту Нижнего Новгорода, где накануне были введены временные ограничения.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, на данный момент задержаны, в частности, рейсы шести авиакомпаний в Самару, Санкт-Петербург, Москву, Уфу, Батуми, Минск, Анталью. Пять из них должны были вылететь ночью или утром в субботу.

Ранее со ссылкой на Росавиацию сообщалось, что в пятницу вечером в аэропорту Нижнего Новгорода были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.