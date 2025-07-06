Очередная ротация наблюдателей МАГАТЭ прошла на Запорожской АЭС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ротация специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в очередной раз прошла на Запорожской АЭС, сообщили в воскресенье представители станции.

Ротация прошла в 28-й раз с 1 сентября 2022 года. В состав 29-й команды входят три эксперта. "Их задача, как и прежде, - наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической", - пояснили на ЗАЭС.

Предыдущий раз состав миссии наблюдателей менялся 25 мая.

"Безопасность во время ротации обеспечили военные Минобороны РФ, Росгвардии и сотрудники ГУ МВД России по Запорожской области - их совместные профессиональные действия позволили организовать ротацию надежно и оперативно", - заключили представители станции.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").