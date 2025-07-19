На Запорожской АЭС опровергли сообщения о возгорании на территории станции
Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Представители Запорожской АЭС опровергли сообщения о пожаре на территории станции, уточнив, что горит лесной массив в окрестностях Энергодара, говорится в субботу в телеграм-канале ЗАЭС.
"В информационном пространстве распространяются ложные сообщения о пожаре на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Сообщаем следующее: информация о возгорании на территории Запорожской АЭС не соответствует действительности. Пожара на промышленной площадке станции нет", - сказано в сообщении.
Представители станции добавили, что ситуация с пожаром в лесном массиве в окрестностях Энергодара контролируема, ответственные службы оперативно реагируют и локализуют возгорание.
"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и на прилегающих территориях находится в пределах естественной, природной нормы. Угрозы радиационной безопасности нет", - подчеркнули представители ЗАЭС.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").