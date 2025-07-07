Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 91 украинского БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные нейтрализовали 91 украинский беспилотник над 14 регионами РФ, а также акваторией Черного моря, восемь из них - над Московским регионом, сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.

БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Курской, Липецкой, Брянской, Воронежской, Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской, Орловской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Черного моря, уточнили в ведомстве.