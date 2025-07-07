Нежилая многоэтажка и частный дом повреждены в Липецкой области после атаки БПЛА

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о последствиях после ночной атаки украинских дронов на регион.

"В Липецке обломками беспилотников повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль. Также БПЛА попал в строящуюся нежилую многоэтажку", - написал Артамонов в своем телеграм-канале утром в понедельник.

Глава региона добавил, что пострадавших нет.

Ранее Минобороны РФ сообщило о нейтрализации девяти БПЛА над Липецкой областью.