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Россия ратифицировала соглашение с ОАЭ об устранении двойного налогообложения

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал ратифицированное парламентом соглашение с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) об исключении двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал.

Документ № 930586-8 правительство внесло в парламент 29 мая, Госдума его ратифицировала 24 июня, Совет Федерации - 2 июля.

Соглашение было подписано 17 февраля 2025 года в Абу-Даби и заменит прежнее соглашение 2011 года, касающееся только доходов государственных инвестиционных фондов.

Как говорится в пояснительной записке, целью соглашения является обеспечение условий, при которых юридические и физические лица каждого из договаривающихся государств не будут дважды уплачивать налоги с одного и того же вида дохода. По мнению правительства, это создаст условия для обоюдного привлечения инвестиций. "В целях обеспечения устойчивого развития экономики РФ, развития и расширения внешних торгово-экономических и инвестиционных связей в настоящее время происходит активная переориентация российского бизнеса на рынки стран Азии и Ближнего Востока. В расширении экономических связей Российской Федерации на ближневосточном направлении особую роль играют ОАЭ", - говорится в пояснительной записке.

В России соглашение распространяется на налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций и физических лиц; в ОАЭ - на корпоративный налог и подоходный налог.

Механизм устранения двойного налогообложения основан на взаимном зачете. То есть налоги, уплаченные в одной стране, засчитываются при расчете налоговых обязательств в другой, но не могут превышать сумму налога, исчисленную по национальному законодательству страны налогового резидентства.

Ставка налога у источника на дивиденды, проценты и роялти не может превышать 10%, при этом они полностью освобождаются от налога, если выплачиваются государству или его финансовым и инвестиционным учреждениям.

Предусмотрен расширенный режим обмена информацией по налогам, включая банковскую.

Особо оговаривается, что положения соглашения не ограничивают право сторон применять собственное национальное налоговое законодательство в отношении доходов от углеводородов.

Соглашение вступит в силу после обмена уведомлениями о выполнении внутригосударственных процедур и начнет применяться с 1 января года, следующего за годом вступления в силу. С этого момента соглашение 2011 года прекращает свое действие.

Владимир Путин Госдума ОАЭ Совет Федерации
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