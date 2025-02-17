РФ и ОАЭ подписали соглашение об избежании двойного налогообложения

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Россия и ОАЭ подписали межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и предотвращении избежания и уклонения от налогообложения, сообщил Минфин РФ.

Подписание состоялось в Абу-Даби в рамках первого заседания российско-эмиратского финансового диалога с участием главы Минфина РФ Антона Силуанова и государственного министра финансов ОАЭ Мухаммеда бен Хади Аль-Хусэйни.

"Команды минфинов проделали масштабную работу, чтобы учесть интересы обеих сторон и сформировать условия для обоюдного привлечения инвестиций и устранения двойного налогообложения юридических и физических лиц. Это будет способствовать стимулированию торговли, росту взаимных инвестиций, созданию благоприятной среды для работы бизнеса и граждан", - приводятся в сообщении российского министерства слова Силуанова.

Предполагается, что после ратификации обеими сторонами соглашение вступит в силу с 1 января 2026 года.

Положения соглашения распространяются на подоходный и корпоративный налоги в ОАЭ, а также налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество организаций; налог на имущество физлиц в РФ. В целом положения соглашения соответствуют типовым подходам к международным налоговым договорам, которых Россия придерживается на современном этапе.

Так, прибыль компании из одной страны облагается налогом только в этой стране, если она не ведет бизнес в другой стране через постоянное представительство. Если же компания работает в другой стране, то налогом может облагаться только та часть прибыли, которая связана с этим представительством. При определении прибыли постоянного представительства разрешается вычет расходов, понесенных для осуществления предпринимательской деятельности, включая управленческие и общеадминистративные расходы.

Дивиденды, которые выплачивает компания из одной страны резиденту другой страны, могут облагаться налогом в стране получателя. Однако эти дивиденды также могут облагаться налогом в стране, где находится компания-эмитент. При этом, если получатель дивидендов - резидент другой страны, то налог не должен превышать 10% от суммы дивидендов. Эти правила не затрагивают налоги на прибыль компании, из которой выплачиваются дивиденды.

При этом дивиденды, возникающие в одной из стран - участниц соглашения, освобождаются от налога в другой стране, если они выплачиваются государству или его финансовым и инвестиционным учреждениям. Со стороны России это, в частности, касается правительства РФ, региональных властей, Банка России, Фонда пенсионного и социального страхования, РФПИ, ВЭБ.РФ, "Ростеха", "Роснано", "Росатома", "Роскосмоса" и любой организации, которая полностью прямо или косвенно принадлежит правительству РФ или ее субъекту.

Если компания получает прибыль или доход из другого государства, резидентом которого не является, то это государство не может взимать никакие налоги с дивидендов, выплачиваемых этой компанией, кроме случаев, когда они выплачиваются резиденту этого государства.

Проценты и роялти также будут облагаться по ставке 10% и будут освобождаться от налога, если они выплачиваются другому государству или его финансовым и инвестиционным учреждениям.

Зарплата, жалование и другое подобное вознаграждение облагаются налогом только в стране, резидентом которой является получатель, если работа по найму не осуществляется в другой стране, участвующей в соглашении - в таком случае она может облагаться налогом во втором государстве. Однако это не распространяется на случаи, когда получатель находится в другом государстве не более 183 дней в любом 12-месячном периоде, начинающемся или заканчивающемся в соответствующем налоговом году, вознаграждение выплачивается нанимателем или от имени нанимателя, не являющегося резидентом этого государства, и расходы по выплате вознаграждения не несет постоянное представительство.

Если резидент ОАЭ получает доход или владеет капиталом из России, он может вычесть российский налог из своего налога. При этом вычет не должен превышать часть налога, рассчитанного на этот доход или капитал в ОАЭ.

Также и резидент России, получающий доход или капитал, который облагается налогом в ОАЭ, может вычесть сумму этого налога из своего российского налога. Однако этот вычет не может превышать сумму налога, которую он должен заплатить в РФ.

Между РФ и ОАЭ действует соглашение о налогообложении дохода от инвестиций, заключенное в 2011 году. Оно было подписано в связи с тем, что государственные инвестфонды и банки в ОАЭ проявляли интерес к капиталовложению в российскую экономику, но практически полное отсутствие в стране налогообложения прибыли организаций и доходов физлиц делало невозможным заключение типового соглашения об избежании двойного налогообложения. ОАЭ ввели налог на прибыль организаций в июне 2023 года.

С момента вступления в силу нового соглашения об избежании двойного налогообложения соглашение 2011 года прекратит действовать.