Госинвестиции в радиоэлектронную промышленность в 2025 году составят 18,3 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций со стороны государства в развитие российской радиоэлектронной промышленности может составить в 2025 году 18,3 млрд рублей, говорится в материалах Минпромторга к итоговой коллегии ведомства.

Большая часть этих средств, 14,4 млрд рублей, может быть предоставлена в рамках госпрограммы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". Еще до 3,9 млрд рублей у участников рынка есть возможность получить по линии Фонда развития промышленности (ФРП) России, в проработке у которого находится 8 проектов.

Один из них, от АО "Арсенал", включает в себя три направления - по запуску производственной линии по выпуску карбид-кремниевых транзисторов, по расширению номенклатуры СВЧ-устройств на базе российской электронной компонентной базы (совместно с АО "Электромаш"), запуск производства IGBT-модулей (переключающий элемент в электронных устройствах) в транспортном исполнении (совместно с АО "Протон-Электротекс").

Еще два проекта, например, связаны с запуском производства медицинского и электромедицинского оборудования (АО ТЗМОИ и АО "Завод ЭМА" соответственно), а проект компании "Некс-Т" предусматривает локализацию производства ЖК-экранов.

По данным Минпромторга, в 2024 году ФРП профинансировал 81 проект в области радиоэлектронной промышленности на 36 млрд рублей и 7 проектов в области производства коммуникационного оборудования на 3,5 млрд рублей. Кроме того, по госпрограмме "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" финансирование получили 4 проекта, стоимость которых оценивается в 26,5 млрд рублей.

В материалах министерства отмечается также, что в 2024 году объем производства предприятий российской радиоэлектронной промышленности составил 3,36 трлн рублей, что на 27,5% больше аналогичного показателя 2023 года. При этом объем инвестиций в основной капитал предприятий отрасли вырос на 67,7%, до 312 млрд рублей.