Правительство направит в 2026-28 годах 250 млрд рублей в электронную промышленность

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Правительство намерено в 2026-2028 годах направить на развитие электронной промышленности свыше 250 млрд рублей из федерального бюджета, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на форуме "Микроэлектроника 2025".

"На следующие три года проектом федерального бюджета, который мы в ближайшие дни представим на рассмотрение депутатам Государственной Думы, предусмотрено на данные цели (развитие электроники - ИФ) свыше четверти триллиона рублей", - сказал он.

По его словам, в предыдущие три года в электронику было вложено более 300 млрд рублей, а в текущем году будет выделено свыше 100 млрд рублей.

Председатель правительства подчеркнул, что за последнее время отрасль сделала огромный шаг вперед, в том числе благодаря внешним санкциям.

"Ограничения подтолкнули отечественные предприятия опираться главным образом на внутренние ресурсы и ускоренно развивать собственные решения, - считает Мишустин. - Что привело более чем к двукратному росту объема производства за прошедший пятилетний период - до 3,4 трлн рублей".

В текущем году, по словам Мишустина, объем производства российской отрасли электроники превысит, как предполагается, 3,5 трлн рублей. При этом он напомнил, что президентом Владимиром Путиным была поставлена задача в течение ближайших шести лет довести выпуск продукции электронной промышленности до 6,3 трлн рублей. Предполагается, что это обеспечит около 70% потребностей страны в такой продукции.

Сейчас реализуется госпрограмма "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". В прошлом году на ее реализацию до 2027 года предполагалось направить из федерального бюджета 196,4 млрд рублей. При этом в 2025-2027 годах из федеральной части затрат на реализацию госпрограммы планировалось ежегодно направлять по 10 млрд рублей в качестве субсидии российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским предприятиям электронной и радиоэлектронной промышленности, необходимым в первую очередь для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ).

На субсидии российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы (ЭКБ) и модулей планировалось направить в 2025 году 24,8 млрд рублей, в 2026 году - 10,2 млрд рублей, в 2027 году - 13,2 млрд рублей.

Кроме того, в паспорт госпрограммы включены три федеральных проекта, для которых предусмотрено отдельное финансирование: "Прикладные исследования, разработка и внедрение электронной продукции" (2023-2027 годы), "Развитие инфраструктуры и производства электронной продукции" и "Искусственный интеллект".

Основной целью программы названо повышение конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности и увеличение доли электронной и радиоэлектронной продукции отечественных производителей на российском рынке до 70% к 2030 году, что предполагается обновленной стратегией развития обрабатывающей промышленности, утвержденной в 2023 году.