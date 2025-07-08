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Четыре лесных пожара действует в Томской области

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали шесть возгораний в лесах Томской области, шесть пожаров продолжают действовать, сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства во вторник.

Согласно сообщению, в настоящее время в Томской области действует четыре лесных пожара, два из которых удалось локализовать.

По данным пресс-службы, всего с начала года в регионе зафиксировано 194 лесных пожара на общей площади 2 тыс. 812,08 га.

С 10 июня в Томской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки из-за установившейся сухой жаркой погоды и высоким классом пожарной опасности введен режим повышенной готовности.

Томская область
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