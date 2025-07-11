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Три лесных пожара ликвидируют в Иркутской области

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Иркутской области ликвидирован один лесной пожар, продолжается тушение трех, сообщает пресс-служба регионального правительства в пятницу.

Локализованы два пожара - в лесном фонде на площади 5 га в Тайшетском округе и на территории ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" площадью 355 га, говорится в сообщении.

В Нижнеудинском районе действует пожар площадью 60 га.

Всего в тушении задействовано 183 человека и восемь единиц наземной техники.

Ликвидированный накануне в Усть-Удинском округе пожар был площадью 0,2 га. Его тушили 10 человек, привлекалось пять единиц наземной техники.

Авиамониторинг вели семь бортов Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов.

Иркутская область
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