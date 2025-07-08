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Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ за ночь

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В ночь на 8 июля над Белгородской областью сбили три украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

"В период с 22:30 мск 7 июля до 07:00 8 июля дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении министерства.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА в поселке Борисовка пострадали три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.

Хроника 24 февраля 2022 года – 08 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Белгородская область
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