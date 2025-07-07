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Трое мирных жителей пострадали в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Посёлок Борисовка Белгородской области был атакован дронами ВСУ, ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Посёлок Борисовка атакован беспилотником ВСУ. Ранены три человека, в том числе полуторагодовалый ребёнок", - написал Гладков в своем телеграм-канале в понедельник.

По информации губернатора, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют одну пострадавшую в городскую больницу №2 г. Белгорода. Полуторагодовалую девочку - в детскую областную клиническую больницу. Третьей оказали необходимую помощь на месте, она продолжит лечение амбулаторно, добавил губернатор.

Также, по его словам, в результате детонации вражеского дрона во дворе МКД повреждены шесть легковых автомобилей и выбиты окна в девяти квартирах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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