Самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Камчатки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента в Усть-Большерецком районе Камчатки, где самолет при посадке получил повреждения, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 8 июля около 13:20 местного времени (04:20 по Москве) воздушное судно Ан-2, выполнявшее рейс по маршруту аэропорт Мильково - посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе Камчатского края, во время посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, судно имеет повреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на борту находились семь человек.

Камчатская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, "организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов".