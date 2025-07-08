Поиск

Самолет получил повреждения при посадке в аэропорту Камчатки

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента в Усть-Большерецком районе Камчатки, где самолет при посадке получил повреждения, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 8 июля около 13:20 местного времени (04:20 по Москве) воздушное судно Ан-2, выполнявшее рейс по маршруту аэропорт Мильково - посадочная площадка Озерновское в Усть-Большерецком районе Камчатского края, во время посадки выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет, судно имеет повреждения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на борту находились семь человек.

Камчатская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия, "организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов".

Камчатский край Дальневосточная транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Голикова напомнила, что число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Правительство одобрило ко второму чтению изменение закона о Байкале

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач назначен руководителем Росаккредитации

В суд направлены дела о хищении бюджетных средств парка "Патриот"

Изъятый у бывших владельцев "Макфы" госпакет в "Челябинскоблгазе" будет приватизирован

В России в I полугодии продажи алкоголя упали на 16,1%

Арестован муфтий, который вел переговоры с захватившим заложников в ростовском СИЗО

На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина

На совещании у Новака могут обсудить возможный запрет экспорта бензина

Что произошло за день: понедельник, 7 июля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6692 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });