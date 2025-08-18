В Тюмени пассажирский Ан-24 выкатился за взлетную полосу

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту "Рощино" в Тюмени самолет Ан-24 при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших нет, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

"Утром 18 августа воздушное судно Ан-24 авиакомпании "А247" (до июня 2025 года - АО "ЮТэйр", входит в группу Utair - ИФ) при выполнении взлета в аэропорту Рощино выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы", - говорится в сообщении.

На борту находилось шесть членов экипажа и 40 пассажиров, никто не пострадал.

Самолет отбуксирован на стоянку.

По поводу инцидента Тюменская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов.