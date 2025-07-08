Поиск

Беспилотник "Альтиус" упал в Татарстане в ходе испытательного полета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник "Альтиус" во вторник в ходе испытательного полета в Татарстане столкнулся с проблемами со спутниковой навигацией, в ходе посадки произошла нештатная ситуация, сообщили в пресс-службе АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА).

"Беспилотный летательный аппарат "Альтиус" АО "УЗГА" утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно", - заявил представитель предприятия.

"Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - отметили в пресс-службе.

"Предварительно, жертв нет", - говорится в сообщении предприятия.

По официальным данным, "Альтиус" - проект разведывательно-ударного дрона массой 6 тонн. Официально сообщалось, что "Альтиус" (его также называют "Альтаир") с 2011 года разрабатывался казанским ОКБ им. Симонова по заказу Минобороны РФ. В июле 2016 года начались его лётные испытания. В 2018 году проект "Альтиус" был передан Уральскому заводу гражданской авиации.

Минобороны РФ Татарстан Уральский завод гражданской авиации Казань Альтиус
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Подмосковье 15 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки

Никитин изучит предложения Росавиации по отработке коллапсов в аэропортах из-за БПЛА

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами

Глава Росфинмониторинга заявил о полном отсутствии регулирования вывоза золота физлицами

Госдума утвердила кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

Госдума утвердила кандидатуру Никитина на пост министра транспорта

Суд рассмотрит иск о передаче РФ доли Струкова в ЮГК в закрытом режиме

В Кремле ценят усилия Трампа по организации прямых переговоров Москвы и Киева

В Кремле отказались от комментариев в связи со смертью Старовойта

Ответчики попросили суд рассмотреть иск о доле Струкова в ЮГК в закрытом режиме

СКР возбудил дело в связи со взрывом в рязанском клубе

Совет Думы включил в повестку вторника утверждение Никитина министром транспорта

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6693 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2298 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });