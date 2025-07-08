Беспилотник "Альтиус" упал в Татарстане в ходе испытательного полета

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Беспилотник "Альтиус" во вторник в ходе испытательного полета в Татарстане столкнулся с проблемами со спутниковой навигацией, в ходе посадки произошла нештатная ситуация, сообщили в пресс-службе АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА).

"Беспилотный летательный аппарат "Альтиус" АО "УЗГА" утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно", - заявил представитель предприятия.

"Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - отметили в пресс-службе.

"Предварительно, жертв нет", - говорится в сообщении предприятия.

По официальным данным, "Альтиус" - проект разведывательно-ударного дрона массой 6 тонн. Официально сообщалось, что "Альтиус" (его также называют "Альтаир") с 2011 года разрабатывался казанским ОКБ им. Симонова по заказу Минобороны РФ. В июле 2016 года начались его лётные испытания. В 2018 году проект "Альтиус" был передан Уральскому заводу гражданской авиации.