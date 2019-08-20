Минобороны РФ заявило о первом полете шеститонного беспилотника "Альтиус"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Российский тяжелый беспилотник "Альтиус" совершил первый полет, сообщили в Минобороны РФ.

"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса отработали штатно", - заявили в военном ведомстве во вторник.

Там сообщили, что беспилотник "Альтиус-У" удалось создать в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

"Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что особенность комплекса - в применении спутникового канала управления, что делает радиус его применения "практически неограниченным".

По данным СМИ, беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") создавался в казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова, но позднее проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).

5 мая 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявил, что тяжелый беспилотник "Альтиус" будет нести до двух тонн боевой нагрузки.