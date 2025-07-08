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Дума приняла закон о передаче аэродромов концессионерам напрямую через ГУПы и МУПы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о включении аэродромов и объектов инфраструктуры воздушного транспорта в перечень имущества, которое государственные и муниципальные унитарные предприятия могут напрямую передавать концессионеру, выступая от имени концедента.

Документ (№908803-8) правительство внесло в парламент в апреле.

Сейчас по закону, если имущество находится во владении ГУПа или МУПа, то, прежде чем передать его концессионеру, необходимо сначала оформить передачу государству (концеденту), а затем уже от имени государства - концессионеру.

Если унитарное предприятие участвует в соглашении от имени концедента, оно может сразу передавать имущество концессионеру. Механизм прямой передачи действует для дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов газоснабжения. Принятый закон распространяет этот механизм и на объекты авиационной инфраструктуры - аэродромы, здания и сооружения для взлета и посадки, а также создаваемую инфраструктуру для организации полетов, включая средства навигации, связи и управления воздушным движением.

"Предлагаемые изменения позволят существенно сократить сроки передачи по концессионному соглашению концессионеру имущества (...), а также минимизировать риски привлечения к ответственности концедента за нарушение сроков передачи такого имущества", - отмечается в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
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