В I чтении принят проект о передаче аэродромов концессионерам напрямую через ГУПы и МУПы

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о включении аэродромов и объектов инфраструктуры воздушного транспорта в перечень имущества, которое государственные и муниципальные унитарные предприятия могут напрямую передавать концессионеру, выступая от имени концедента.

Документ (№908803-8) правительство внесло в парламент в апреле.

Сейчас по закону, если имущество находится во владении ГУПа или МУПа, то прежде чем передать его концессионеру, необходимо сначала оформить передачу государству (концеденту), а затем уже от имени государства - концессионеру.

Если унитарное предприятие участвует в соглашении от имени концедента, оно может сразу передавать имущество концессионеру. Механизм прямой передачи действует для дорог, коммунальной инфраструктуры, объектов по производству, передаче и распределению электрической энергии, объектов газоснабжения. Принятый в первом чтении законопроект распространяет этот механизм и на объекты авиационной инфраструктуры - аэродромы, здания и сооружения для взлета и посадки, а также создаваемую инфраструктуру для организации полетов, включая средства навигации, связи и управления воздушным движением.

"Предлагаемые изменения позволят существенно сократить сроки передачи по концессионному соглашению концессионеру имущества (...), а также минимизировать риски привлечения к ответственности концедента за нарушение сроков передачи такого имущества", - отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Поправки ко второму чтению принимаются до 2 июля.